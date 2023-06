EILI ARULA ⟩ Tartu abilinnapea amet kui korruptsioonikahtluste Bermuda kolmnurk

Aga on võimalik: õiguskaitseorganid on seitsme aasta jooksul korruptsioonis kahtlustatuna «maha jooksnud» tervelt neli Tartu abilinnapead. Sel nädalal lisandus varem kahtlustuse saanud Kajar Lemberile, Artjom Suvorovile ja Valvo Semilarskile Priit Humala (Isamaa) nimi. Ja nagu sellest veel vähe oleks, nimetatakse väidetava toimingupiirangu rikkumise ehk kokkumängu initsiaatorina tuntud ettevõtjat ja Isamaa erakonna suurrahastajat Parvel Pruunsilda.

Kahtlustuse järgi sai üliõpilaskorporatsioon Sakala Eesti Rahva Muuseumi endise näitusemaja pärast pikka loksutamist osta tänu sellele, et abimeer Humal veenis linnavalitsuses kolleege maja eelisostuõigusega soetamisest loobuma. Taganttõukajaks väidetakse olevat just Pruunsild, kes on ühtaegu nii Humala koolivend ja valimiskampaania toetaja kui ka Sakala vilistlaskogu aktiivne liige. Ka olevat üks Humala pereliige saanud Pruunsillale kuuluvast pangast laenu. Niisiis ütleb prokuratuur Humala olevat Pruunsillast majanduslikult sõltuv, mis nõudnuks abilinnapea taandumist mistahes avalikest otsustest, mis kuidagi Pruunsilla huve teenivad.