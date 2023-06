Sügisel avatud Kongo Tango sulges uksed

Kongo Tango juht Mihkel Oras sõnas, et koha sulgemise põhjus on üsna lihtne. «Äriplaan ei realiseerunud ja tundus, et see ei ole nii perspektiivikas,» selgitas ta. Ruumides tehti kapitaalremont ja peeti sügisel vägev avamispidu, kuid külastajaid ei jagunud piisavalt, et oleks mõtekas baari pidada.

Oras ei kurvasta, tema sõnul on see paratamatus, et kõik söögi-joogikohad ei jäägi püsima. Kuigi linna peal käivad jutud, et Kongo Tango avab uksed uues kohas, lükkas Oras need ümber ja sõnas, et uksed jäävadki suletuks ning uue koha avamise plaani ka praegu pole. «Hetkel tundub, et majanduskliima vajab paari aasta jooksul ettevaatlikku lähenemist,» nentis ta.