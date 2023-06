Puškini kooli direktor Alina Braziulene märkis pidupäeva avakõnes, et õnn on elada just sellises riigis nagu Eesti. «Eesti lipu pühitsemisest on möödunud 139 aastat ja täna elame riigis, kus on sinine taevas ja rahu,» sõnas Braziulene. «Seda tuleb väärtustada seetõttu, et meie seas on ka Ukraina õpilased, kes õpivad meie koolis. Olgu tänane päev mõttepäev ja toetuse saatmise päev taas Ukrainale, kus seistakse demokraatlike väärtuste eest.»