Absoluutne külmarekord Kuusikul! Teiseks juuniks pruuniks kuidagi ei saa

Väga napilt jäi püsima Eestis juunikuu läbi aegade külmarekord, mis on mõõdetud Pakril 1. juunil 1916. aastal, ja see oli -3,5 kraadi.

Jõgeva meteoroloogiajaama andmetel langes temperatuur kahe meetri kõrgusel õhus -2,4 kraadini. Jõgeva juunikuu külmarekord -3,0 kraadi pärineb samuti 10. juunist 1941. aastast. 2. juuni varasem külmarekord on olnud Jõgeval 1975. aastal, see oli -1,4 kraadi.

Uued 2. juuni väga jaheda ilma rekordid said kirja ka Heltermaal +1,8 kraadi (varasem oli +2,1 kraadi 1975), Sõrves +1,9 kraadi (varasem oli +3,1 aastal 1907), Kihnus +4,2 kraadi (varasem oli +5,1 kraadi 1962. aastal).

Keskkonnaagentuur teatab ka, et maapinnal ehk paari sentimeetri kõrgusel maapinna kohal langes temperatuur kohati -3 kuni -7 kraadini, see on korralik öökülm juunikuu kohta.