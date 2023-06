Veevärk keeras kinni keemiatööstuse solgitoru

Emajõe Veevärgil on Mayeri tehasega probleeme juba aastaid. Ka 2020. aastal sulgesid nad ettevõtte kanalisatsiooni, sest tehasest voolas Tabivere aleviku biopuhastisse liiga suure kemikaalide kontsentratsiooniga reovesi, mis rikkus aleviku biopuhasti. Aruhein selgitas, et ka siis kulus biopuhasti käivitamiseks hulk aega ning raha. «Seni me neilt reovett vastu ei võta, kuni nad ei ole täitnud meie nõutud tingimusi,» sõnas ta.