Vastukaja: keegi rattaralli võistlejaist ei aidanud kukkujat

Keegi rattarallil osalenutest kinni ei pidanud, et vaadata, kas poisiga on OK, aga õnneks oli raja ääres üks rattaga võistlust vaatama tulnud mees ja tema helistas kiirabisse ja oli poisi juures niikaua, kuni kiirabi saabus. Aitas ka poisil rahuneda ja soovitas, kuidas olla, et vähem valus oleks.