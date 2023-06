GALERII ⟩ Värskelt avatud vabaajaväljakul saavad lapsed isegi kraavis mängida

Klaose tänava kogukonnaväljakul saab nüüd korraldada kokkusaamisi ja väiksemaid üritusi. Mänguväljaku poolel on lisaks traditsioonilistele mänguvahenditele erinevad mahulised vormid nii suurematele kui ka väiksematele lastele, pinnasest künkad, kus on lastel võimalik ronida, joosta, hüpata, rattaga sõita või muul moel lõbusalt aega veeta.

«Edasine sõnum ongi lastele, et kui vanemad ütlevad, et sinna kraavi ei tohi minna, siis meie lubame. Need ongi selleks tehtud, et seal käia. Seda väljakut võiks võtta kui koduaia laiendust,» rääkisid arhitektid.