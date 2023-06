Robert Varik: kui kaua me kannatame paarutajate müratüranniat?

Kes julgeb vastu vaielda, et lõppenud maikuu on Tartus oma ilmadega olnud imeline? Särav päike ning lopsakas rohelus on toonud tänavad rahvast täis. Näib, et ükskõik kui kõrvalisse kohta ka minna, leiab igalt poolt mõne sügavat vestlust pidava tudengiseltskonna, kamba sõbralikke «Tartu vaime» võtmas ühiselt pingil päikest või emasid-isasid, kes lükkavad lapsevankreid ja jalutavad oma võsukestega. Ühesõnaga, elu on kolinud majaseinte vahelt tänavatele, just nii, nagu see suve saabumisega olema peakski.