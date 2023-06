Galerii ⟩ Põltsamaal taastus suur osa kuninglikust väärikusest

Kogu ettevõtmise üks suuremaid ja keerukamaid projekte oli konvendihoone torni ja katuse korda tegemine. Seni ümbritses varisemisohtliku konvendihoone müüre aed ning torni polnud kedagi lubatud aastakümneid. Nüüdseks on Põltsamaa lossina tuntud konvendihoonel katus peal, tornile ehitati peale kuppel ja torni rajati vaateplatvorm.

Ka oli üks kõige mahukamaid ettevõtmisi lossihoovi väravahoone taastamine. Mõni aasta tagasi oli katuseta väravahoone nii kehvas seisus, et selle müüride vahel lokkas vaid võsa. Nüüd on väravahoone muudetud külastuskeskuseks, kuhu lisaks ajaloolisele väljapanekule paigutati ka üle kaheksakümne inimese mahutav konverentsisaal. Seda on osa ühinguid saanud kasutada juba enne ametlikku avamist.