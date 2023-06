Noortefestival toob Toomemäele tuntud luuletajad, sõjamängud ja mõõgavõitluse

Ajakava

N, 1. juuni

16–19.15 @Tartu kaubamaja

Festivali avasündmus on Ajude Sissevool, mis toob lavale inspiratsioonikõnelejad, et populariseerida noorte seas ettevõtlikkust. Esinevad Märt Lättekivi, Eleriin Käo-Zirk, Killu Kolsar ja Juhan Lang.

21.21 @Toomemägi, toomkiriku varemed

Lastekaitsepäeva lõpetab Risti Rästi peaesineja EiK.

R, 2. juuni

Terve päev, @Toomemäe ala

Eesti rollimängufestivali päkapikkude linnuses saavad igas vanuses huvilised meisterdada mängumõõku ja tinast ehteid, sepistada ning õppida punuma paelu.

13–18 @TÜ muuseum

Rollimängufestivali raames toimuvad mitmed töötoad. Osaleda saab keskkonnaharidusliku rollimängu koostamise ja impronäitlemise töötubades. Lisaks toimuvad ühised mängusessioonid, näiteks saab mängida lauamängu «Honey Heist».

15–18 @Tartu kaubamaja

Wanted Battle

Tartu kaubamaja aatriumis ootab ees meelelahutuslik tantsusündmus JJ-Street x Tartu 2024 extended: Wanted Battle. Tegu on kõigile avatud tänavatantsuvõistlusega.

15–20 @toomkiriku varemed

Projekt Vabadus kutsub noori muusika-, kunsti- ja kirjandushuvilisi Toomemäele kohtuma professionaalidega. Koos Contra, Selene Tauri ja Marten Kuningaga loovad noored ühise teose, mille teema puudutab vabadust.

18 @Tartu tähetorn

«Melodrama madness»

Rollimängufestival toob Toomemäele Larpi rollimängu «Melodrama madness». Larp on vabaõhu improviseeritud osalusteater, mille käigus kehastavad osalejad oma enda loodud tegelasi.

19–23 @TÜ muuseum

Heategevuslik ball kutsub gümnaasiumiõpilasi Tartu ülikooli muuseumi valgesse saali pidutsema. Lavale astub tuntust koguv noortebänd Kirsid. Sündmuse piletitulu annetavad noored vähiravifondile Kingitud Elu.

22 @Kultuuriklubi Salong

Reiv «Punkt»

Noortefestivali Risti Rästi teise päeva lõpetab reiv «Punkt».

L, 3. juuni

Terve päev @Toomemäe ala, Päkapikkude linnus

11–17 @TÜ muuseum

«Warhammer 40k»

«Avatar: Legends RPG»

«Kadunud planeet»

Laupäeval saavad kõik huvilised Tartu ülikooli muuseumi ajutiste näituste saalis mängida Adeptus Estonicuse kogukonna liikmetega mängu «Warhammer 40k». Visuaalset elamust pakub üles seatud näidislahing rivaalitsevate armeede vahel. Lisalaual saavad huvilised proovida väiksemal skaalal mängu «Warhammer: Kill Team». Samuti toimub rollimäng «Avatar: Legends RPG», mille tegevus ja maailm on inspireeritud samanimelisest telesarjast ja lauarollimängust «Kadunud planeet», kus proovitakse põgeneda tundmatult planeedilt.

11–22 @Toomemäe ala

D&D «Fiery Firmament»

Ajalooline mõõgavõitlus «Tuline taevavõlv»

«Toomemäe troonipärija»

Tartu tähetornis saab mängida mängu D&D «Fiery Firmament», mis on inpireeritud astronoomiast, 17. sajandist, alkeemiast ja kosmilisest müsteeriumist. Mängijad kehastavad fanaasiamaailma astronoome, kes astuvad vastu kosmilisele müsteeriumile. Mõõgavõitlusselts tutvustab huvilistele idastiilis võitlust ning julgemad saavad seda ka ise proovida mõõgavõitluses «Tuline taevavõlv» ja «Toomemäe troonipärija».

12–15.30 @toomkiriku varemed

Eesti lauarollimängukommuun KVEST tutvustab, mis mäng on «Dungeons and Dragons». Algajad saavad osaleda oma esimestes rollimängudes juhendajate käe all.

16–18.30 @Pirogovi park

Tänavamäng «Do it yourself»

Pirogovi pargis saab katsetada uut tänavamängu «Do it yourself». Mängu eesmärk on leida parim strateegia, et osta kokku Tartu linna maad.

18.00 @toomkiriku varemed

Kastist välja raames kerkib Toomemäele «Oskuste aasta» puhul meistrite telk.

21.00 @toomkiriku varemed

Kastist välja raames esinevad Risti Rästi laval Benakanister, Meisterjaan, Kaw. Õhtu lõpetavad DJ-duo Suur Raulito & Väike Markuuzo.

Allikas: SA Tartu 2024