LASTEGA SÖÖMA ⟩ Tartumaal pälvisid peresõbralikkuse märgise kuus toidukohta

Igat toidukohta külastas kampaania vältel kaks perekonda, kes hindasid, kui lapse- ja peresõbralik on toitlustusasutuse klienditeenindus, menüü ja interjöör, kas lastele on tagatud aja veetmiseks tegevust ning vanematele mugavad võimalused lapse mähkimiseks.

Kui möödunud aastal jõudis Eesti kaardi peale 40, siis sel aastal juba 48 peresõbralikku toidukohta. «Väga tore, et saame aasta-aastalt soovitada Eesti peredele üha rohkem toidukohti, kuhu kogu perega sööma minna, ning loodame, et nii mõnigi pere leiab siit oma uued lemmikud,» sõnas lasterikase perede liidu president Aage Õunap.

Kogupererestorani Pann & Kook esindaja Taavi Kütise sõnul on kuldmärgise nimel juba mitu aastat vaeva nähtud. «Täna saadud kuldmärgis ongi meie Michelini tärn ning oleme Eesti perede tunnustuse üle äärmiselt uhked ja tänulikud,» ütles Kütis peresõbralike toidukohtade tänuüritusel.

Lasterikaste perede liit annab kolmandat aastal välja peresõbraliku toidukoha märgist, et leida üles ja tunnustada restorane ja kohvikuid üle Eesti, kes pööravad oma tegemistes tähelepanu lastega peredele. Märgisega soovib liit anda peredele usaldusväärse kompassi Eesti restoranimaastikul orienteerumiseks, tuues esile need toidukohad, kuhu on perega alati mõnus sööma minna.