Laeva küla vee kvaliteet vastab taas nõuetele

Emajõe Veevärgi juhatuse liikme Andres Aruheina sõnul oli vett kogu aeg ohutu juua, aga selle indikaatornäitajad olid natukene nihkes. «Seal võis olla väga mitu põhjust, näiteks õietolm võis olla vette sattunud. Indikaatornäitaja oli aga paigast ära, mille tõttu turvalisuse nimel oli vahepeal hoiatus üleval,» rääkis Aruhein. Tema sõnul vees eneterokokke ega kolibaktereid ei olnud, kuna need oleksid proovidest välja tulnud.

Aruhein jätkas, et Emajõe Veevärgil on käsil veeseadmete väljavahetamine, et vee saastumise riski minimeerida. «Seadmed ikka vananevad ja nendele tuleb tähelepanu pöörata. Mingisugune loomulik kulumine toimub, mõned tihendid hakkavad lekkima ja palju muud sellist,» märkis ta.