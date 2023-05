Raudtee tänavale kavandatakse ärihooneid

Tammelinnas asuva krundi planeeringuala suurus on 14 915 ruutmeetrit. Ala piirneb Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, Raudtee ja Tammetõru tänavaga. Kuna tegemist on linnaehituslikult olulises kohas asuva maatükiga, tuleb enne ehitust esitada linnale vähemalt kolm esikiisi, et leida parim võimalik ruumilahendus.