Taas ootavad Tartut ees teetööd

Ülekattetööd ootavad ees ka Kompanii, Gildi, Jaani ja Ülikooli tänavat. Nende tööde kogumaksumis on 40 698 eurot ja selleks on linnavalitsus lepingu sõlminud RoadWest OÜga. Töövõtja ülesanne on freesida sõidutee asfaltkate, eemaldada betoonkivid, ehitada uus asfaldist kulumiskiht ja reguleerida kaevud. Tööde tähtaeg on 15. juuli.