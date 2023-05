Abilinnapea Priit Humal: olen enda arvates õigesti käitunud

Priit Humal, kas esitate abilinnapea ametist lahkumise avalduse?

Ei oska praegu seda küsimust kommenteerida.

Miks?

Arutaks seda ikka teiste inimestega, mitte ajakirjandusega.

Kuidas kommenteerite kapo tõstatatud kahtlusi toimingupiirangu rikkumises?

Minu arvates see kahtlustus ei ole põhjendatud ja need asjaolud, mis kapo on kahtlustuses välja toonud, ei ole nii, nagu seal on kirjutatud.

Mida on kapo valesti järeldanud?

Seal on mõlema poole pealt eksimusi. Linnal minu teada ei olnud (Kuperjanovi 9 maja –toim) ostueesõigust, vaid linnale tehti see pakkumine ja linnavalitsus kaalus ning leidis, et ei ole võimalik omandada objektiivsetel rahalistel põhjustel.

Teiseks mul ei ole ka mingit sellist seotust, mida kapo seal püüab kirjeldada. Toob kahtlustuses välja, et (BIG pank – toim) tegi minu õele (laenu)pakkumise, aga me tegelikkult ei võtnud laenu sellest pangast, hoopis Swedpangast. Need olid turutingimustel tehingud, turutingimustel tehtud laenupakkumised minu pereliikmetele, ma ise ei ole BIG pangast laenu võtnud. Laenupakkumine on tehtud, aga turutingimustel oli kasulikum võtta Swedpangast.

Kapo kirjeldab ka teie suhet Pruunsillaga ja märgib, et Pruunsild on kampaaniat toetanud. Kas seal on ka eksimusi?

Et Pruunsild on kampaaniat toetanud, vastab tõele. Aga see ei tähenda, et ma olen kuidagi selle tõttu temast sõltuvuses. Saan otsuseid teha sellest sõltumata, kas Pruunsild on kampaaniat toetanud või ei ole.

Teie meelest ei ole alust väita, et oleksite pidanud end näitusemaja puudutavatest otsustest taandama?

Ma ei oska selle koha pealt kindlalt ütelda, mis see seadus selle koha pealt täpselt ütleb. Minu arvamus siin palju vist ei loe, ma oma arvates olen kõik õigesti käitunud.

Te kahtelmata kaalute tagasiastumist, aga kas on kavatsus tagasiastumise avaldus lauale panna?