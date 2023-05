Tartu linnapea: abilinnapea Priit Humal praegu ametiülesandeid täita ei saa

Kapo kahtlustab, et Priit Humal on endise ERMi näitusemaja müügitehingu asjus toime pannud toimingupiirangu rikkumise ja eile tehti seetõttu läbiotsimine pankur Parvel Pruunsilla elukohas. Pruunsild on maja omandanud korp! Sakala liige ning Humala klassivend.