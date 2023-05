VIDEO ⟩ Saadjärve ületav karupere jäi hätta

Saadjärve jahtklubis treenerina tegutsev Madis Toots märkas hätta sattunud karuperet teisipäeval kella 11 paiku, kui juhendas parasjagu purjetamisõppust.

«Olin koos kahe õpilasega Saadjärvel Tabivere-poolses otsas. Vaatasime, et mis seal vees ujub. Kui lähemale jõudsime, siis juba paistiski, et on karud,» kirjeldas iga päev järvel purjetav Toots.

Tootsi sõnul nad mesikäppadele eriti lähedale minna ei julgenud ja vaatasid sündmuste käiku umbes 30 meetri kauguselt. Järve üritasid karud ületada kohast, kus veekogu on kilomeeter lai, aga ka see osutus just karupoegadele raskeks katsumuseks.

«Emakarul oli üks poegadest seljas ja teine proovis elu eest järgi ujuda. Mure oli väikse poja pärast. Ta väga punnitas ja tegi veidrat häält. Meil oli täitsa surmahirm, et ta ei jõua kaldale,» kommenteeris kohaliku jahtklubi treener.

Selles, kas karud lõpuks ka kaldale jõudsid, Toots täiesti kindel polnud.

«Loodetavasti pääsesid ikka. Seal, kus nad kaldale üritasid minna, on päris pikalt veel mudane pinnas. Kui karupere kaldale lähemale jõudis, siis oli ikka poja hädakisa kuulda,» järeldas Toots, et karupere jõudis lõpuks ikkagi pärale.

Toots on terve elu Saadjärvel purjetanud, kuid vees suplevat karu ta enne trehvanud pole.

«Eks siinkandis oli see eile suur uudis. Tuli välja, et tegelikult on ümbruskonnas karusid omajagu. Aga minu jaoks oli ilmselt esimene ja viimane kord, kui karusid viis minutit järjest nii lähedalt uudistada saan,» ütles ta.