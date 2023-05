Mariann Raisma, Mihkel Mäesalu: millal sai alguse Tartu linn?

Tallinna linn tähistas 15. mail oma 775. sünnipäeva. Kui vana on aga Tartu linn? Me kõik teame, et aastal 1030 mainiti Tartu linnust esimest korda kirjalikes allikates – see oli aasta, mil Kiievi vürst Jaroslav Tark vallutas tänapäevase Toomemäe kagunurgas tähetorni kandis asunud ugalaste linnuse ja põletas selle maha. Niisiis, Tartu linnus oli selleks ajaks juba olemas ja rajati arheoloogiliste andmete järgi juba 7. või 8. sajandil. Jaroslav lasi hävitatud linnuse asukohale ehitada uue, Jurjevi-nimelise linnuse.