Nu-punki viljeleva Puberteedi liikmete sõnutsi on Pirogovi park suhtlusvõrgustiku Meka, kus seitse aastat tagasi tutvuti ja saadi taas kokku ka möödunud laupäeva õhtul.

Nu-punk ansamblile Puberteet on Toomemäe nõlval paiknev Pirogovi park omamoodi püha koht, sest vokalisti Kaspar Kulli alias Kapa sõnutsi leiti bändi liikmed, välja arvatud kitarrist Franz Joosep Antson, kes on kuulunud bändi algusest peale, kaheksa aastat tagasi Pirogovi pargist, kus hiljem on filmitud ka muusikavideoid.