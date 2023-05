Tartus langeb toasooja hind

Ettevõtte äride juhi Margo Külaots märkis, et 2021. ja 2022. aasta energiakriis tõi kaasa kõrged elektri- ja gaasihinnad, mis omakorda tõstsid hakkpuidu hindu. Hakkpuit on Tartus kaugküttesoojuse tootmiseks kasutatav peamine kütus.

Et viimasel ajal on kütuste hinnad näidanud langustrendi, kajastub see ka uutes tarbija hindades. Samas jäävad näiteks Tartu ja Pärnu müügihinnad erinevaks, teisisõnu Pärnus veidi kõrgemaks. «Erinevus sõltub peamiselt tarbimistihedusest. Tartu on võrreldes Pärnuga suurem ja tarbijaid on rohkem,» lisas Külaots ning avaldas lootust, et kütuste hindade langedes võib soojuse hindu veelgi langetada.