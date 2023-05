Tartu Herbert Masingu Kooli uueks juhiks saab Huko Laanoja

Masingu kooli juhi konkursile laekus neli avaldust, vestlusvooru kutsuti kolm kandidaati. Konkursikomisjon otsustas ühehäälselt, et ettepanek kooli juhtima asuda tehakse Huko Laanojale. Järgmiseks läbib tulevane koolijuht Fontese hindamiskeskuse juhiprofiili hindamise, mis on toetavaks tööriistaks koolijuhile endale ja kooli pidajale tema professionaalse arengu toetamisel. Juhiprofiili hindamise järel sõlmitakse tööleping.

Huko Laanojal on magistriskraadile vastav kvalifikatsioon ajaloos. Tartu Maarja Külaga on ta olnud seotud aastast 2003 ning on saanud sealt väga laiapõhjalised projekti- ja meeskonnajuhtimise oskused. Lisaks on Laanoja läbinud koolijuhtide järelkasvuprogrammi.