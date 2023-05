Esmaspäeval kella 17 paiku sai häirekeskus teate, et Jõgeva linnas on juhtunud õnnetus raudteel, kui reisirongi ette jäi raudteel olnud 58-aastane mees. Rongi alla jäänud mees hukkus sündmuskohal. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.