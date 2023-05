Rebase 17 aasdressile rajatavas majas on täpselt sada ühe kuni viie toaga korterit, väikseim neist on vaid 17,9-ruutmeetrine. Suurim korter seevastu on seitse korda suurem ehk 126,8 ruutmeetrit. Lisaks on kõigil korteritel maja esimesel korrusel eraldi soojad panipaigad. Hoone netopind on 6230 ruutmeetrit, sellest müüdav osa 5100 ruutmeetrit.