Toomas Raudam: tähekriitika, maani kummardamata

Kõigepealt, alguse aluseks, tahaksin teha maani kummarduse tõlkijale, aga ei saa. Sellel on kolm põhjust. Esiteks see, et ta on kaugel, elab Tartus. Ma võiksin muidugi Tartusse sõita ja seal oma tänuavalduse mainitud moel sooritada, aga ikka ei saa, kuna tõlkija on mu (elu)ülikooliaegne sõber. Ja sõprade ees ei kummardata kohe mitte ühelgi juhul.