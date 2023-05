Kaidi Randpõld: soe koolilõuna kui Eesti edulugu

Soe värskelt valminud koolilõuna võiks olla vabalt meie riigi üks edulugu, kuna see on iga kooli- ja lasteaiapäeva loomulik osa. Toitlustuse arendamine haridusasutustes vajab kohapealset koostööd väiketootjatega, selle toetamiseks on näiteks ellu kutsutud projekt «Talust kooli».

Kevadisel külaskäigul Taani tõdesid omavalitsusjuhid, et meil on olukord mitmeti parem. Kopenhaagenis pakutakse sooja lõunat vaid 25 protsendis haridusasutustes. Enamik lapsi saab Taanis eelmisel päeval valmistatud toitu, mida soojendatakse. Taanlastel on meist paremini aga see, et nende pakutav soe lõunasöök valmib enamjaolt kohalikust mahedast toorainest: selle osakaal on 90 protsenti.

Sooja koolilõuna edulugu Eestis varjutab aga kohaliku tooraine vähene kättesaadavus.

Tartumaa omavalitsuste hankespetsialistid on alates eelmise aasta sügisest regulaarselt kohtunud, et üheskoos leida võimalusi kohalike toodete ja tooraine hankimiseks olukorras, kus riigihangete seadus annab ranged raamid. Välisriikide keskkonnasäästlikke toiduhankeid uurinud Kristjan Piirimäe selgitas maikuisel kohtumisel olukorda Soomes ja Rootsis, kus on riiklikult välja töötatud reeglid kohaliku toodangu kasutamiseks.

Meie riigihangete seaduse järgimiseks võiks igale toiduainete grupile luua kvaliteedisüsteem, mida saab hankes eeliseks seada. Näiteks Liivimaa Lihaveise toodetel on see olemas, selles on kirjeldatud loomade pidamise, söötmise ja realiseerimise reeglid.

Eestis köögiviljakasvatajatel ei ole kvaliteedikavu. Seda on püütud rakendada Peip­si sibulale, aastal 2013 kehtestati see riikliku dokumendina, kuid loobuti – kasvatajate meelest oli järgimine liiga tülikas.