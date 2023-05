Tähelepanelik liikleja võib olla märganud, et varem ainult Karlova piirides kehtinud kiirusepiirang on vaikselt Ropka linnaossa laienenud, ilma et sellest oleks teavitatud tavapäraste kollaste liiklusmärkide või infotahvlitega. Linnavalitsuse sõnul on linn pidevas muutuses ja liiklusmärke tuleb pidevalt hoolikalt jälgida.