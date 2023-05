Stomatoloogiakliiniku uus juht Piret Vilborn naasis Eestisse tööle Lõuna-Aafrika Vabariigist

Kuna TÜ kliinikumis oli käimas stomatoloogiakliiniku juhi konkurss, tehti talle ettepanek kandideerida. «Stomatoloogiakliinik kõnetas mind väga, pealegi on Tartu ülikooli kliinikum Eestis juhtiv tervishoiuteenuste osutaja,» ütles Piret Vilborn Kliinikumi Lehes. «Siin on esindatud kõik hambaravi valdkonnad ja siin oleme ümbritsetud ka teistest erialadest, mis võimaldab pakkuda patsiendile kompleksset ravi – suu- ja hambahaigused on osa patsiendi üldtervisest. Enamik hambaarstidest ja hambaravi eriarstidest on Tartus ise samuti õppejõud, nii saame omakorda rakendada uusimat teaduslikku infot patsientide ravis.»

Üks proovikivi uuele juhile on kahtlemata hambaravi valdkonna pikad ravijärjekorrad. «Eriti paistab ses osas silma ortodontia eriala,» leidis Piret Vilborn. «Siinkohal ei eristu me muust maailmast – eriarstide puudus on ka mujal suur. Pean oluliseks töötada aga selles suunas, et võimaldada patsientidele rohkem vastuvõtuaegasid. Kättesaadavus on küll seotud tervisekassa ravi rahastamise lepinguga, ent tahame kindlasti parandada hambaravi kättesaadavust.»