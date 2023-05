Rattarallil mullusest rohkem vigastusi: viiel murtud rangluud, üks võistleja jääb haiglasse

Need kokku 12 tõsisemat juhtumit olid Piiskoppeli sõnul sellised, kus kiirabi läks appi osavõtjale ja täiendav arstlik kontroll maakeeli tähendab haiglasse viimist.

Haiglas antud arstiabi tähendas enamasti väiksemate haavade õmblemist. Rangluumurde oli viiel inimesel. Nemad said kõik kodusele ravile, aga üks inimene on endiselt haiglas, tal on liittrauma.