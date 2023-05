Liikluspolitseinik: tõuksijuhtidel napib teadmisi liiklusest ja ka ohutaju

Alkohol teatavasti pärsib juhtimiseks vajaminevate meelte tööd, mõjutab juhi reageerimis- ja otsustusvõimet ning koordinatsiooni ja see võib põhjustada tajuhäireid. Kevadsuvisel hooajal kuuleme ikka ja jälle rasketest liiklusõnnetustest, kus elektritõukerattur on alkoholi tarvitanuna sattunud liiklusõnnetusse.



Argo Arukase Foto: Erakogu

Meie teedel liikleb tõukerattureid nii isiklike sõiduvahenditega kui ka rendiratastega. Neist esimeste puhul on ohu ennetamine liiklusjärelevalve ja juhtide hoiakute kujundamise teema. Positiivne mõju saab ilmneda tänu oskuslikule liiklusjärelevalvele, ühiskonna hukkamõistule ja paremale teavitustööle, et juhid teadlike inimestena loobuksid riskikäitumisest.

Rendirataste puhul on ka võimalik rakendada tehnilisi lahendusi, et sõiduvahendid oleksid (hüpoteetiliselt) purjus juhtidele kättesaamatud. Kuuldavasti on mõned rendifirmad arendamas reaktsioonikiirust mõõtvat äpipõhist alkolukku. See on pigem pinnapealne lahendus: nimelt lastakse kiiruse peale lahenda ülesandeid, mis peaksid selekteerima võimalikud ohtlikud juhid.



Aga ühe kiire sõiduvahendi juhtide liiklusreeglite mittetundmine on selge oht kõigile liiklejatele.

Ma ei ole küll insener, ent minu meelest peitub hea lahendus juba loodud töövahendite sümbioosis. Näiteks Tartu rattaringluse parklais on rattad lukustatud kindlal alal, on iseteeninduse moodul, millele saaks lisada funktsiooni, mis on võimeline analüüsima alkoholiosakesi õhus. Naljatledes võiks öelda, et meil on vaja ühendada selvepoe nutikassa, linnarataste parkla ja 600-eurone politsei alkomeeter.

Lüngad seadustes