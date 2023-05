Linn süüdistab lodjaseltsi uues omavolis

«Ehitiste teisaldamise ettekirjutus on täidetud, puitmaterjal lodjatelgi alt on eemaldatud, aga platsile on toimetatud järgmine rajatis, metallist ujuvkai, mida nad korrastavad. Selliseks tegevuseks ei ole neil aga linnavalitsuse nõusolekut ega ole ka keskkonnaameti väljastatud veeluba, mida see tegevus eeldatavasti nõuab,» ütles Tartu linnasekretär Jüri Mölder asjade seisu kohta. «Kinnistu tagaotsas on jälle hunnik prügi. Kui heakord sai vahepeal parandatud, siis nüüd leiab jälle see prügistamine aset.»