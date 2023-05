VIDEO ⟩ Sõida Priit Pulleritsuga kaasa Tartu GP linnaringidel

Tour of Estonia eilse Tartu GP linnaringil ratturitega mõnes kohas kaasa sõites sai näha, et neil on mahti Vallikraavi tänava pineval munakivilaskumisel teineteisega isegi arveid klaarida, aga ka seda, et Turu tänava kiirel sirgel jagub mõnel võistlejal silmi sellelegi, mis toimub rajapiirde taga, tõdes võidusõidust videoreportaaži teinud Postimehe ajakirjanik Priit Pullerits.