Taanlane Rasmus Bøgh Wallin võitis Tartu GP etapi ja Tour of Estonia

Mitu korda said eest ära erinevad suuremad jooksikutegrupid ning ka viimasele ringile läks 12-liikmeline grupp. Sellelt grupilt omakorda sai otsustavalt viimasel ringil umbes kolm kilomeetrit enne lõppu eest ära etappi neljandalt kohalt alustanud Rasmus Bøgh Wallin (Restaurant Suri - Carl Ras). Lõpujoone ületaski Wallin uhkes üksinduses seitsmeteistkümnesekundilise vahega jälitajate ees.

«Täna oli hea päev, minu meeskonnakaaslased kaitsesid mind tuule eest ja mul oli võimalik hiljem see rünnak teha - seega väga hea päev meie jaoks,» ütles võidumees pressikonverentsil. Ta oli rahul ka enda elu esimese reisiga Eestisse.

«Sellisel ringil oli raske sõitu kontrollida, enamus aega me suutsime seda teha, aga lõpuks, kui läks minema viimane suur jooksikutegrupp, siis liider Fortin meiega kaasa kahjuks ei saanud,» sõnas kokkuvõttes teise koha saanud Malmberg.

«Ma olen väga rahul, et suutsime enda taktika peale suruda ja sõidu raskeks teha ning liidri raskesse olukorda panna, aga kahetised tunded on, sest lõpus jäi realiseerimisest puudu,» ütles Vahtra. «Mängisin natuke pokkerit seal, sest ei saanud igale rünnakule reageerida ning kahjuks sai üks mees lõpuks eest ära ja kuna taga jäi passimiseks, siis nii see sõit tehtud saigi.»