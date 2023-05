Elanikud pahased: linnaosa jääb terveks päevaks bussiühenduseta

Suured rattavõistlused toovad Tartu liiklusesse ja linna bussiliinidele muudatusi terve nädalavahetuse vältel, aga Vana-Ihastes ei ole bussiühendust pühapäeval lausa kella kümnest hommikul kella kuueni õhtul. Vana-Ihaste elanik Lenne Rähn-Kuusik ütles, et lähim peatus, kuhu linnabuss jõuab, on Kasteheina. Sinna on väga pikk tee kõndida.