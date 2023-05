Savilinnu festivali laval esinesid nii Maarja kooli õpilased kui ka õpetajad

Festivali juht Kadri Männiksaar selgitas, et festivalil esinejaid pingeritta ei panda, aga tunnustust jagatakse paljudele. Kõigil on ju tugevaid külgi, mida esile tõsta. Lavastajapreemia läks seekord Zoja Mellovile, kes tõi Tallinna tugikeskuse Juks noortega lavale loo «Mina loen». Žüriis töötasid Katrin Luts, kes on Savilinnu festivali ellukutsuja, Maret Oomer, kes on ise lavastaja, kooliteatrite ja harrastusteatrite entusiast, ning õpetaja Laine Välbe.

Kadri Männiksaar on kindel, et erivajadusega lastele mõeldud teatrifestival ei tohi kuhugi kaduda, sest olgugi et Eestis eksisteerib ka kooliteatrite festival, ei tunneks paljud erivajadusega lapsed ja noored seal end turvaliselt. Kõikidel ei ole liikumine nii osav ega kõne hea, kuid ometi vajavad erivajadusega noored samamoodi lava- ja esinemiskogemust. Kadri Männiksaar töötab ka ise Tartu Kroonuaia koolis, kus õpib praegu 129 õpilast. Ta on eripedagoog ning on seal lapsi õpetanud 2002. aastast alates.

Tartu Maarja kooli klassiõpetaja Nele Aun ütles veel, et on üks asi, mis talle alati väga südamesse läheb, see on lapsevanemate tänu. «Väga sageli on emadel ja isadel pisarad silmas, olen ma märganud,» rääkis ta. «Ja olen nii tänulik, et lapsevanemad üldse usaldavad meid nii palju, et me võime teatritükke teha. Et nad ei arva, et nende lapsed kuidagi marionettideks muudetakse, vaid usuvad, et noorte võimed saavad märgatud ja nende mälestustesse jääb üks elamus.»