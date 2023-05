Lõuna prefektuur jagab näpunäiteid, et sinu jalgratas varaste saagiks ei langeks

Soojade ilmade saabumisega on jalgrattad talvekorteritest välja otsitud ning üha enam näeb tänavatel inimesi oma kaherattalistega ringi vuramas. Paraku on see toonud päevavalgele ka rattavargad, kes on viimastel nädalatel mitmed ratturid sõiduriistast ilma jätnud, kirjutab Lõuna prefektuur.