Juunist vahetub Tartus varahommikune lehekandja

Jõelaid lisas, et kuna Omniva postikulleri kandering võib erineda varasema teenuse osutaja postiringist, võib kuller jõuda lehega konkreetsele aadressile kas pisut varem, samal ajal või ka pisut hiljem. «Esimestel päevadel tüütatakse postiringi sisse, anname endast parima, et toimetada kõik lehed kiirelt ja turvaliselt tellitud aadressile,» sõnas ta.

Et hommikuse postiringi ülesehitus ning teekond on uus ja ka töötajad, kes lehti hakkavad tooma, on uued inimesed uuel töökohal, võib seetõttu minna natuke aega, et saada teenuse osutamine võimalikult sujuvaks. Senine Omniva postikanne jätkub tavapäraselt ja seal muudatusi plaanis ei ole.