Linn hüvitab rattaringluse kasutajatele ajutise katkestuse

Rattaringluse katkestus on seotud teenust pakkuva Kanada ettevõte Bewegen Technologies Inc. majandusraskustega, mistõttu ettevõte lõpetas Tartu rattaringluse juhtimissüsteemi teenuse tehnilise toe pakkumise. Seetõttu tekkisid Tartu rattaringluses niivõrd ulatuslikud tõrked, et linn oli sunnitud 24. mail teenuse ajutiselt katkestama. Tartu linn on pärast Bewegeni majandusraskustest teada saamist tegelenud aktiivselt rattaringluse teenuse toimimiseks vajaliku uue juhtimissüsteemi lahenduse leidmisega. Praeguseks on sobiv lahendus leitud ja esialgsel hinnangul on selle toel võimalik teenus taasavada 7. juunil.