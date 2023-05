Katastroofitelgis õpib verejooksu peatama, äkksünnituse korral käituma, elustama

Rahvusvahelise erakorralise meditsiini päeva puhul leiab 27. mail Tartu Raekoja platsilt telgi, kus igal vähegi söakamal inimesel tasub end proovile panna. Et kuidas ta on valmis katastroofi korral käituma ja kas ta suudab näiteks aidata inimest, kelle arterist purskab verd, või olla toeks äkksünnituse korral. Need on juhtumid, kus meedikud võivad olla küll teel, aga päriselt loevad sekundid.