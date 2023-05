Vanemuise teatrisse suundus paras hulk publikut mitte auto, vaid rattaga

Nad kõik esindasid Tartu rattaliiklejate seltsi, kelle pealik Jürgen Karvaku initsiatiivil niisugune ühine teatrikülastus ette võeti, sooviga tervele linnale silma hakata, ja levitada sõnumit, et teatrisse võib jalgrattaga sõita küll.

Jürgen Karvak märkis, et kahjuks pidi üks nende kaaslane teatrisse sõidust loobuma, kuna Tartu rendirattasüsteem on häirete tõttu ajutiselt rivist väljas. Aga kõigil teistel oli isiklik ratas võtta.

Karin Kukk, Meeli Verlinden ja Kadi Rutens kinnitasid kui ühest suust, et see ei ole neil sugugi esimene rattaga teatriskäik, sest nad liiklevad linnas igal pool nii, sõidavad tööle ja koju, veavad lapsi või pedaalivad lastega koos.

Naised olid seda meelt, et kui liikled viisakalt, siis arvestavad ka autojuhid sinuga.

Jürgen Karvik rõhutas, et nad ei tee autosid sugugi maha, küll aga soovivad juhte õhutada õigesti parkima, pidades silmas ka sedasama Vanemuise tänavat, kus etenduste ajal on autod rattateedele olnud pargitud.

Karin Kukk rääkis ning teisedki toetasid sedasama mõtet, et kõik liiklusgrupid peavad üksteisega linnas rohkem arvestama. Tõsi on, et sõltuvalt sellest, milliselt positsioonilt keegi kedagi vaatab, võivad kõik kõigile etteheiteid teha. Autojuhid kiruvad hoolimatud jalakäijaid ja rattureid, jalakäijad ülbeid autojuhte ja kergliiklejaid ning ratturid samuti autojuhte, kes valesti pargivad, aga ka jalakäijaid, kes kergliiklusteele end uitama unustavad.