TPM 30 ⟩ Rannar Raba: vähem lehte, rohkem lehte

Küljendamine käis toona uudistetoimetusest eemal. Ka küljendajad istusid ekraanide taga, aga ometi päädis nende töö sellega, et artiklid ja pildid tuli printida kilele ning suurele läbipaistvale alusele käsitsi kokku kleepida. Lõpuks rändasid kiled kollasesse vineerkasti ja edasi auto pakiruumis trükikotta. Oli selline veider hübriidajastu, mis kirjeldab hästi toona käimas olnud arengut.

Mine nüüd võta kinni, kas kolm kümnendit hiljem arutada selle üle, mil määral ja mil moel võib varsti ajakirjanduse tegemise üle võtta tehisintellekt, peegeldab pigem vahepealset kiiret või aeglast edenemist. Aga me arutame. Tõsimeeli arutame, sest põhjust on.

Seepärast kõlbavad tänasel sünnipäeval tarvitada ka pehmed kriteeriumid, nagu näiteks usk ja lootus. Tahaks uskuda ja loota, et elav inimene oma emotsioonide ja mitte alati matemaatilistele tehetele või algoritmidele alluvate kaalutlustega jääb ajakirjanduses tegijaks ka tulevikus. Kui nii, siis on Tartu Postimehega asjad hästi. Meil on professionaalne ja väga heade töövahenditega toimetus, kes tahab 30-aastase traditsiooni toel olla endistviisi osake Tartu kandi identiteedist – ainus selle piirkonna päris oma väljaanne.