Kraanid Tartu raeplatsi all on kinni keeratud, vee pladisemise ja sillerdamisega silma ja kõrva rõõmustanud «Suudlevad tudengid» on kõrvaliste lähenemiste eest piirdeaiaga tõkestatud. Veerand sajandiga on basseinisõõr hakanud vett läbi laskma. Paras aeg remontida ja ühtlasi meenutada, mis oli varem samal kohal.