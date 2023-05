Tartu Kivilinna koolis tehti hiljuti katse, kus populaarsele tehisintellektile põhinevale tekstirobotile ChatGPT söödeti ette hulk põhikooli taseme koduseid ülesandeid. Masin lahendas peaaegu kõik ülesanded hindele viis ning õpetajad hoidsid jahmunult peast kinni, kui tõetruult robot end väljendada suudab. Üks on selge: tehisintellekt on tulnud, et jääda. Kuid kuidas see koolide õppekavasid ja koduseid ülesandeid tulevikus mõjutama hakkab, on pea kõikides koolides põletav teema.