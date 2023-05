Kolm Tartu restorani säilitasid koha Michelini restoranigiidi parimate seas

Michelin Guide Estonia 2023 soovitab kokku 34 Eesti restorani ja nende hulgas on ka restoran, mis on äsja tunnustatud kahe Michelini tärniga. Ühele restoranile anti üks tärn. Nimekirjas on kuus Bib Gourmandi tunnustusega restorani, mille sekka lisandub sel aastal uus restoran. Lisandub veel üks uus Michelini rohelise tärni tunnustus, mis viib siinsete rohetärnide arvu kaheni.

Michelini restoranigiidide rahvusvaheline direktor Gwendal Poullennec ütles, et tänu eelmise aasta avaväljaandele avastab üha rohkem inimesi peidetud aardeks peetud Eesti kulinaarset maailma. «Meil on hea meel, et teine väljaanne uuendab ja laiendab algset valikut. Riigis on väga ahvatlev valik erisugustest restoranidest ja siin võib kiidelda paljude oskuslike ja ambitsioonikate kokkadega, kes kasutavad kohalikku toodangut täiel määral. Praegu on suurepärane aeg neid restorane külastada, saamaks osa mitmekesisest ja kasvavast gastronoomilisest maastikust, mille kvaliteedimärgiks on restorani 180° by Matthias Diether tunnustamine.»

Selle aasta olulisim sündmus on stiilse Tallinna restorani 180° by Matthias Diether tunnustuse viimine ühelt Michelini tärnilt kahele tärnile. Restoranigiidi inspektoritele avaldas eriti muljet toiduvalmistamise keerukus, aga ka see, kuidas erinevad elemendid ülimalt hästi koos toimisid. Igas äärmiselt visuaalses roas oli selgelt näha suurepärast tehnilist taset, vilumust, maitsete keerukust ja sobivust.

Lisaks säilitab peakokast omaniku Tõnis Siiguri juhitav NOA Chef’s Hall Tallinnas ühe tärni tunnustuse.