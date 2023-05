Ilma muutumisest Tartu kandis. Nüüd on teisiti kui varem

Lumi on üks väga tähtis ollus, kirjutati sajandi eest. Tartu lehes on antud pidevat ülevaadet tänavate olukorrast, see tähendab lumeoludest ja libedusest. Eriti palju oli kurtmist 1999. aasta veebruaris: «Kui lumesadu ei lakka, muutuvad Tartu tänavad läbitamatuks!» Nüüd on kirumist vähem, kuigi lund on mõnel talvel küllaga – 2010/2011. aasta talvel veeti linna tänavatelt minema 75 583 kuupmeetrit lund.