Toomas Jüriadost sai Tartu giidide ühingu auliige

Ühing tõstab esile ka Toomas Jüriado rolli Tartu linna tutvustamisel. Vähem oluline ei ole tema osalemine ühingu töös. «Jüriado on enam kui 20 ühingusse kuulumise aasta vältel inspireerinud kolleege oma pühendunud ja põhjaliku suhtumisega giiditöösse ning ajakirjanikule omase eluterve uudishimuga. See on teinud tema ekskursioonid mitte ainult huvitavaks, vaid ka harivaks neile, kes temaga koos on Tartut ja Tartumaad tundma õppinud. Mainimata ei saa jätta ka Toomase erksat huumorimeelt,» ütles Tartu giidide ühingu juhatuse liige Merike Jürna.