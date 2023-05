Galerii ⟩ Uueturu pargis algasid istutustalgud, linnarahvas saab näpud mulda pista neljapäeva õhtul

Tartu linnalooduse koordinaator Mirjam Võsaste selgitas, et Uueturu parki istutatakse Roheringi avapeol 1500 taime. Suure osa tööst tegid päeval ära juba vabatahtlikud, kuid uudismaad ja istikuid jagub pargis ka õhtustele külastajatele.

Uueturu pargi rohtla kujundasid Kureeritud Elurikkuse projekti eestvedajad. Kokku pannakse maasse kuuskümmend eri liiki taimi, mil kõigil on selleks oma kindel koht. Linnalooduse koordinaator Mirjam Võsaste jälgis joonist ning istutustööd, et iga taim saaks õige koha peale. Loogika seisneb selles, et kõrgemaks sirguvad taimed jääksid platsi keskele ning madalamad äärtesse. «Et kõik kasvades ikka välja paistaks,» rääkis Võsaste. Taimede vaheline ala kaetakse hakkpuiduga, mis peaks hoidma niiskust ja pärsiks ka umbrohu kasvamist.