Endine Elva vallavanem asub tööle Kambja vallavalitsuses

Reformierakondlane Toomas Järveoja on pikaajalise kogemusega omavalitsusjuht. Ta on juhtinud Elva linnavolikogu ja linnavalitsust ning olnud haldusreformi järel ka Elva vallavanem.

Ta kuulus riigikokku eelmise koosseisu ajal. Märtsis toimunud riigikogu valimistel tegi Järveoja Jõgeva- ja Tartumaal Reformierakonna nimekirjas küll paremuselt kolmanda tulemuse, kogudes veidi üle 1600 hääle, kuid riigikokku pääsemiseks sellest siiski ei piisanud. Järveoja on lõpetanud Tallinna polütehnilise instituudi.

Liis Rosin on täitnud Kambja abivallavanema kohuseid 2022. aasta kevadest. Samuti on ta kuulnud vallavalitsuse koosseisu. Tõrvandis sündinu ja kasvanuna omandas ta keskhariduse Ülenurme gümnaasiumis ja kõrghariduse Tallinna ülikoolis. Enne abivallavanema ametikohale asumist töötas Rosin aastaid Tõrvandi lasteaias juhtivatel kohtadel.

Rahel Tamm on omavalitsuses puutunud kokku sotsiaalteemadega alates 2009. aastast, sotsiaalosakonna juhiks sai ta 2018. aastal. Ta on olnud ka varem Ülenurme vallavalitsuse liige. Tamm on lõpetanud 2007. aastal Tartu ülikooli kasvatusteaduste erialal.