Vargad viisid Mõisavahe tänaval autolt lisatule. Vargusega tekitatud kahju on 250 eurot.

Tartu linnas Sõbra tänavalt viisid vargad jalgrattaTrek. Vargusega tekitatud kahju on 500 eurot.

Politsei sai teate, et 13. või 14. mail on vargad Vaksali tänavalt viinud minema lukustatud musta ja valget värvi Scott Aspecti. Vargusega tekitatud kahju on 600 eurot.