Vesinikuspetsialistid kogunevad Tartus

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on vesinikul tulevikus meie energiasüsteemis kanda oluline roll. «Hetkel on Eesti vesinikumajanduse arendamine alles lapsekingades ja seetõttu on äärmiselt oluline suurendada teadlikkust vesinikuga seonduvatest võimalustest, viia ellu pilootprojekte ning kutsuda üha rohkem partnereid koostööle, et efektiivsuse ja konkurentsivõime seisukohalt oluline mastaap saavutada,» selgitas Tamm.

Ta lisas, et Tartu on rahvusvaheliste vesinikupäevade toimumiseks kahtlemata õige paik, sest nii Tartu linn kui ka Tartu Ülikool on osalenud Eesti vesinikuoru loomisel, et vesinikumajandusele koostöös partneritega hoogu anda.

25. ja 26. mail toimuvate vesinikupäevade eesmärk on aidata kaasa Eesti vesinikumajanduse käivitamisele, tuues kokku avaliku- ja erasektori valdkondade esindajad ning saada ka uuemat kogemust riikidest, mis on vesinikutehnoloogia arenduses esirinnas. Konverents tõstab ka avalikkuse teadlikkust vesinikutehnoloogia võimalustest.

Konverentsil tutvustatakse rahvusvahelisi ettevõtteid, kes on astunud esimesi konkreetseid samme kogu vesinikumajanduse väärtusahelas, maal merel ja õhus, ning antakse ülevaade erinevate projektide, tegevuste ja vesinikumajanduse olukorrast üldiselt. Lisaks räägitakse, mis toimub poliitika, energeetika ja hariduse maastikul ning kust tuleb raha, et rohepööre õnnestuks.

Esimese konverentsipäeva peaesineja on Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson. Lisaks räägitakse Eesti ja Euroopa Liidu poliitikast, rohelise ülemineku rahastamisest, vesinikumajanduse arendamisest erinevatest riikides, vesiniku rakendamisest just rasketranspordis ja tööstuses, kus elektrifitseerida on keeruline.

Teisel konverentsipäeval toimuvad temaatilised töötoad, kus arutatakse vastavalt Eesti Vesinikuoru tööstruktuurile vesiniku tootmise ja kasutamisega seonduvaid küsimusi, vesiniku valdkonna regulatsioone ja standardiseerimist ning spetsialistide koolitamist