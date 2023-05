Kliinikumi liikumisrada: seisa ja püüa käega kinni hoida pöiast

See ei ole näitus. Või siiski, natuke ju ikka ka on. Aga rohkem on see 55-meetrine liikumisrada, mis kutsub kliinikumi töötajaid, patsiente ja nende lähedasi vanusest olenemata võimlema ja kõndima. Niisuguseid kergeid harjutusi, kus abivahendiks on sein, kaaslane või iseenda keha raskus, on kasulik teha sõltumata töö eripärast, sest kõik teavad niikuinii, et liikumine on tervis.